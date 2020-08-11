Ефремов потерял сознание во время суда по ДТП: актера госпитализировали. Видео

Ефремов потерял сознание во время суда по ДТП: актера госпитализировали (фото - gazeta.ru).
Российского актера Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда, где проходило заседание по его делу. Так, артисту резко стало плохо, он потерял сознание.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Life Shot. На нем видно, как Ефремова выносили к "скорой" на носилках (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Михаила Ефремова в бессознательном состоянии госпитализировали в одну из больниц", – сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев. К слову, судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера отложено на 12 августа.
Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова (фото – Михаил Макеев/КП)
Накануне заседания Михаилу Ефремову стало плохо – его сын Никита нашел отца в квартире на полу. Актер не мог двигаться, медики, прибывшие на место, диагностировали инсульт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.