Ефремов посвятил стихотворение погибшему в ДТП и возмутил сеть

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, признал свою вину в суде и зачитал собственное стихотворение, которое посвятил погибшему в аварии Сергею Захарову.

Так, окончательный приговор актеру вынесут 8 сентября. Ему грозит 11 лет колонии. В качестве своего "последнего слова" Ефремов искренне раскаялся, если это действительно сделал он, и впоследствии зачитал стихотворение.

"Серей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

а ты погиб совершенно напрасно....

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек...

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею – рая.

Вот бы поговорить с ним...

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края",– зачитал свое творчество Ефремов.

Ефремов признал вину в суде. auto.tut.by

Отметим, в соцсети Twitter негативно отреагировали на поступок артиста. Пользователи назвали актера циничным и заявили, что с этого дела сделали шоу.

"Ефремов ничтожество. Для меня он умер", "Опять спектакль", "Ефремов юродствует. Последствия будут ужасны", – написали в соцсети.

Стихотворение Ефремова не понравилось пользователям сети. Twitter

В сети негативно отреагировали на творчество Ефремова. Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

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