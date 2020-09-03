Ефремов посвятил стихотворение погибшему в ДТП и возмутил сеть

Ефремов посвятил стихотворение погибшему в ДТП Захарову.
Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, признал свою вину в суде и зачитал собственное стихотворение, которое посвятил погибшему в аварии Сергею Захарову.
Так, окончательный приговор актеру вынесут 8 сентября. Ему грозит 11 лет колонии. В качестве своего "последнего слова" Ефремов искренне раскаялся, если это действительно сделал он, и впоследствии зачитал стихотворение.
"Серей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
а ты погиб совершенно напрасно....
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек...
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею – рая.
Вот бы поговорить с ним...
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края",– зачитал свое творчество Ефремов.
Ефремов признал вину в суде. auto.tut.by
Отметим, в соцсети Twitter негативно отреагировали на поступок артиста. Пользователи назвали актера циничным и заявили, что с этого дела сделали шоу.
"Ефремов ничтожество. Для меня он умер", "Опять спектакль", "Ефремов юродствует. Последствия будут ужасны", – написали в соцсети.
Стихотворение Ефремова не понравилось пользователям сети. Twitter
В сети негативно отреагировали на творчество Ефремова. Twitter
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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