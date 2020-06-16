Ефремов после ДТП отказался от еды и потерял шесть килограмм, – адвокат
Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию в центре Москвы, плохо себя чувствует и отказывается от еды.
Об этом сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Тот рассказал, что актер похудел на шесть килограммов и ничего не ест.
"Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест. Похудел за неделю на шесть килограммов. Морально очень страдает. Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: "Нет, не надо", – поведал адвокат.
Он также сообщил, что накануне аварии Ефремову позвонили и сообщили о смерти друга – якобы именно поэтому он сел за руль.
"Он сидел, отдыхал, и тут: "Пожалуйста, срочно приезжай, помоги". Он же добродушный, безотказный. Тем более такое горе, смерть близкого человека. Никогда до этого Ефремов не садился пьяным за руль. А тут сел", – сообщил Пашаев.
Также он уточнил, что Ефремов хотел попасть в СИЗО, а не на домашний арест.
"Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО", – рассказал адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.