Ефремов после ДТП отказался от еды и потерял шесть килограмм, – адвокат

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию в центре Москвы, плохо себя чувствует и отказывается от еды.

Об этом сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Тот рассказал, что актер похудел на шесть килограммов и ничего не ест.

"Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест. Похудел за неделю на шесть килограммов. Морально очень страдает. Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: "Нет, не надо", – поведал адвокат.

Он также сообщил, что накануне аварии Ефремову позвонили и сообщили о смерти друга – якобы именно поэтому он сел за руль.

"Он сидел, отдыхал, и тут: "Пожалуйста, срочно приезжай, помоги". Он же добродушный, безотказный. Тем более такое горе, смерть близкого человека. Никогда до этого Ефремов не садился пьяным за руль. А тут сел", – сообщил Пашаев.

Михаил Ефремов АГН

Также он уточнил, что Ефремов хотел попасть в СИЗО, а не на домашний арест.

"Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО", – рассказал адвокат.

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