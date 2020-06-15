Ефремов после аварии находился в квартире 36-летней актрисы, с которой ему приписывают роман

Российский актер Михаил Ефремов, который 8 июня совершил смертельное ДТП, находился после аварии в квартире 36-летней российской актрисы Дарьи Белоусовой.

Свое расследование провела программа "Ты не поверишь!" (НТВ). Журналисты пришли к выводу, что Ефремов часто бывал в квартире актрисы в Казарменном переулке.

Охранник дома подтвердил, что Ефремов и Белоусова часто приходили к ней в квартиру: "Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине".

Отметим, что именно Даша Белоусова была в автомобиле с актером Сергеем Гармашем, который вечером 8 июня приехал на место ДТП, чтобы помочь другу.

По словам соседей, Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Она ведет соцсети в закрытом режиме, о своих отношениях с Михаилом никому не рассказывает, личную жизнь не комментирует. Однако ближайшее окружение Ефремова в курсе романа 56-летнего артиста и 36-летней актрисы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские СМИ писали о том, что Михаил Ефремов во время аварии был в машине вместе со своей любовницей. В частности, об этом заявил телеведущий Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".