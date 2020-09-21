Ефремов побрился налысо в СИЗО

Юля Ухина Люди 14:50, 21.09.2020

Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, побрился налысо в СИЗО

Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на одного из членов Общественной наблюдательной комиссии.

"Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", – рассказал член ОНК, который посетил изолятор.

Ефремов побрился налысо в СИЗО. gazeta.ru

По его словам, артист доволен условиями содержания. Его поместили в небольшую камеру, в которой есть телевизор, электрический чайник и холодильник.

"Это небольшая камера с телевизором, холодильником, электрочайником. Ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет. Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит, тем более что есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения", – добавил правозащитник.

Telegram-канал RT

Напомним, что после оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник". Вскоре новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив вместо 8 лет колонии общего режима назначить его подзащитному условное наказание.

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