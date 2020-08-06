Ефремов перед ДТП чуть не сбил еще 4 человек: свидетель дал показания

Во время второго заседания суда по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым свидетели рассказали, что за несколько часов до инцидента артист мог устроить еще одну аварию.

Так, по словам сотрудника паба Ulysses Кирилла Пухова, Ефремов перед аварией заехал к ним за едой навынос. Он был в нетрезвом состоянии, пишет ТАСС (смотрите видео в конце новости).

Пухов отметил, что возле здания паба Ефремов едва не сбил четверых людей на парковке. Также в суде показали видео инцидента.

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов в суде Комсомольская правда

Отметим, еще один свидетель в деле Ефремова Владислав Женжебир отметил, что за 30 секунд до аварии Ефремов подрезал и его автомобиль на дороге. По его словам, машина актера все время ехала перед ним, поэтому он видел момент ДТП и то, как Ефремова с левого переднего сидения (водительского) выводили два человека. В момент аварии, по словам Владислава, Ефремов разогнался примерно до 80 км/ч.

Он также отметил, что в машине Ефремова был таинственный пассажир, и передал свой разговор со следователем в тот вечер.

"Я спросил: "Почему все так хотят найти второго человека?". Он мне объяснил, что так можно переложить вину на другого человека", – подчеркнул мужчина.

Когда следователь сообщил очевидцу про пассажира, он, по его словам, стал искать его на видео.

"И действительно, в одном из своих же видео с места ДТП я потом увидел рядом с Ефремовым женщину. Она держалась за голову, терла ее, как бывает после удара. Я подумал, что она может быть той самой пассажиркой. Но это только предположение", – заверил свидетель.

Напомним, первое заседание, по итогу которого артист отказался признавать свою вину, состоялось 5 августа и длилось более 6 часов. Читайте все подробности в материале OBOZREVATEL.

8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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