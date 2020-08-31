Ефремов озвучил свое последнее желание в суде
Российский актер Михаил Ефремов на седьмом заседании по делу о смертельном ДТП попросил назначить экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности его автомобиля.
Об этом сообщает издание "Комсомольская Правда". Актер также заявил, что никогда не садился пьяным за руль.
"Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня приговорили к казни еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу – выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности... Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство", – передала слова Ефремова журналистка издания.
Напомним: во время седьмого заседания суд вновь отказался отправить Михаила Ефремова на лечение для восстановления памяти. Судья посчитала, что для этого нет никаких оснований. Ходатайство о лечении выдвинул адвокат актера Эльман Пашаев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.