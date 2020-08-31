Ефремов озвучил свое последнее желание в суде

Юля Ухина Люди 14:55, 31.08.2020

Российский актер Михаил Ефремов на седьмом заседании по делу о смертельном ДТП попросил назначить экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности его автомобиля.

Об этом сообщает издание "Комсомольская Правда". Актер также заявил, что никогда не садился пьяным за руль.

"Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня приговорили к казни еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу – выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности... Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство", – передала слова Ефремова журналистка издания.

Ефремов озвучил свое последнее желание в суде (фото – osnmedia.ru)

Напомним: во время седьмого заседания суд вновь отказался отправить Михаила Ефремова на лечение для восстановления памяти. Судья посчитала, что для этого нет никаких оснований. Ходатайство о лечении выдвинул адвокат актера Эльман Пашаев.

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