Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП: заявление адвоката

Российский актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП, которое совершил 8 июня в центре Москвы. В результате аварии погиб 58-летний Сергей Захаров.

Об этом, по словам адвоката Эльмана Пашаева, артист заявил во время очередного допроса правоохранительных органов 3 июля, пишет Telegram-канал Mash.

"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал", – рассказал юрист.

Также Пашаев указал, что скандальный актер, который говорил, что хочет возместить ущерб семье погибшего, имел в виду, что "готов платить", но в ДТП участвовала его машина, а не он сам.

Михаил Ефремов не признал вину в ДТП Медиакратия

"Ефремов признает, что ДТП совершено с участием его машины. Но вины в его совершении не признает и никогда раньше не признавал. Он действительно говорил, что готов помочь семье Захарова, но это не нужно расценивать как признание вины. Это готовность добровольной помощи пострадавшим", – подчеркнул юрист.

В то же время, адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы пострадавшей стороны, назвал заявление Ефремова "кощунством".

"Насколько я понимаю, было сказано господином Ефремовым, что виновата машина. Но я смотрел экспертизу, которая была сделана, экспертиза говорит, что машина – в полном порядке. Остается второй вариант, что господин Ефремов машиной не управлял, несмотря на все записи, которые я видел. Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила. В таком случае, эту коллизию может разрешить только суд. Вы знаете, это немного кощунство — говорить, что водитель автомобиля, из-за которого погиб Сергей, не виноват", – заключил Добровинский.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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