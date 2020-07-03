Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП: заявление адвоката

Российский актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.

Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, пишет Telegram-канал Mash.

Так, в пятницу, 3 июля Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП.

"Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал", – рассказал адвокат.

Новость дополняется...