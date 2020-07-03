Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП: заявление адвоката
Актер Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве (коллаж).
Российский актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.
Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, пишет Telegram-канал Mash.
Так, в пятницу, 3 июля Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП.
"Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал", – рассказал адвокат.
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