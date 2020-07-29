Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП в суде

Российский актер Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП, которое он устроил в центре Москвы в июне 2020 года.

Официальный отказ от признания вины зафиксирован в материалах уголовного дела. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Соответсвующее видео опубликовал Telegram-канал LifeShot (смотрите ролик в конце новости).

По его словам, сразу после ДТП Ефремов заявлял, что виновен в гибели Сергея Захарова, теперь он изменил свою позицию.

Александр Добровинский после заседания суда LifeShot (скриншот видео)

"Об отказе известно не только со слов Ефремова, это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом почему-то отказался", – указал Добровинский.

Отметим, ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев уже заявлял об отказе актера признавать вину в совершении смертельной аварии. Однако позже юрист отказался от своих слов. Защитник пояснил, что Ефремов признает, что произошла авария с его машиной, и готов помочь родственникам погибшего как "верующий и добрый человек".

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев РБК

"А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч не получит, а даже 100 рублей не получит", – добавил Пашаев.

Напомним, в среду, 29 июля состоялось первое предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова. Во время слушания выяснилось, что Михаил Ефремов до сих пор не дал показаний по делу. Его адвокат Эльман Пашаев в суд не явился, из-за чего заседание перенесли на 30 июля.

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