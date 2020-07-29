Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП в суде
Российский актер Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП, которое он устроил в центре Москвы в июне 2020 года.
Официальный отказ от признания вины зафиксирован в материалах уголовного дела. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Соответсвующее видео опубликовал Telegram-канал LifeShot (смотрите ролик в конце новости).
По его словам, сразу после ДТП Ефремов заявлял, что виновен в гибели Сергея Захарова, теперь он изменил свою позицию.
"Об отказе известно не только со слов Ефремова, это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом почему-то отказался", – указал Добровинский.
Отметим, ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев уже заявлял об отказе актера признавать вину в совершении смертельной аварии. Однако позже юрист отказался от своих слов. Защитник пояснил, что Ефремов признает, что произошла авария с его машиной, и готов помочь родственникам погибшего как "верующий и добрый человек".
"А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч не получит, а даже 100 рублей не получит", – добавил Пашаев.
Напомним, в среду, 29 июля состоялось первое предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова. Во время слушания выяснилось, что Михаил Ефремов до сих пор не дал показаний по делу. Его адвокат Эльман Пашаев в суд не явился, из-за чего заседание перенесли на 30 июля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.