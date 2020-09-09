Ефремов отказался от адвоката после вынесения приговора: Пашаев прокомментировал слухи

Ольга Веркалец Люди 13:42, 9.09.2020

Российские СМИ распространили слухи, что российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева.

Однако в комментарии изданию "Подъем" защитник артиста опроверг информацию и отметил, что сейчас работает над апелляцией.

"Это глупость просто. Я готовлю апелляцию, времени очень мало", – отметил Пашаев.

Пашаев и Ефремов.
АГН "Москва"

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии изданию "РИА Новости" сообщили, что Ефремов отказался от услуг своего адвоката. Напомним, ранее во время одного из заседаний актер уже заявлял об отказе от Пашаева, но позже снова нанял его.

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