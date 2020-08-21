Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Ольга Веркалец Люди 17:08, 21.08.2020

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.

Соответствующее заявление артист сделал во время заседания в Пресненском суде в пятницу, 21 августа. Теперь адвокат будет выступать по делу в качестве консультанта.

"У меня будет другой адвокат, который хорошо учился. К моим адвокатам предвзятое отношение. Я возьму кого-то сильнее", – отметил Ефремов.

Суд удовлетворил ходатайство актера. Также известно, что заседание снова перенесли на понедельник, 24 августа.

Михаил Ефремов заявил, что хочет сменить адвоката
odnaminyta.com

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