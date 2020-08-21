Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.
Соответствующее заявление артист сделал во время заседания в Пресненском суде в пятницу, 21 августа. Теперь адвокат будет выступать по делу в качестве консультанта.
"У меня будет другой адвокат, который хорошо учился. К моим адвокатам предвзятое отношение. Я возьму кого-то сильнее", – отметил Ефремов.
Суд удовлетворил ходатайство актера. Также известно, что заседание снова перенесли на понедельник, 24 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.