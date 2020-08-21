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Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Михаил Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева

Михаил Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.

Соответствующее заявление артист сделал во время заседания в Пресненском суде в пятницу, 21 августа. Теперь адвокат будет выступать по делу в качестве консультанта.

"У меня будет другой адвокат, который хорошо учился. К моим адвокатам предвзятое отношение. Я возьму кого-то сильнее", – отметил Ефремов.

Суд удовлетворил ходатайство актера. Также известно, что заседание снова перенесли на понедельник, 24 августа.

Михаил Ефремов заявил, что хочет сменить адвоката

Михаил Ефремов заявил, что хочет сменить адвоката odnaminyta.com

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