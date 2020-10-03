Ефремов об условном сроке: я не опасен для общества и буду молиться за погибшего

Российский актер Михаил Ефремов подробно рассказал о давлении со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Об этом идет речь в тексте его нового апелляционного заявления, сообщают "Известия".

Ефремов был убежден, что его прокурор знает лучший выход из данной ситуации.

"Я записал обращение к потерпевшим, которое было показано по телевидению. Моей позицией в этот момент было покаяние и раскаяние. А потом появился Эльман Пашаев. Он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача — во всем с ним соглашаться", – сказано в заявлении Ефремова.

Актер также рассказал, что все происходящее с ним было "наваждением" и "гипнозом".

"Все происходило как в каком-то жутком сне. Я проявил слабость и не боюсь в этом признаться. И дальше я продолжил во всем соглашаться с Пашаевым, однако уже во второй половине процесса я понял что путь, избранный Пашаевым, ведет в тупик. Сейчас, когда его нет рядом, я реально осознал, что же произошло. Моя судьба его нисколько не интересовала", – написал в жалобе артист.

Артист заявил, что сейчас его позиция – это "покаяние глубокое и искреннее раскаяние в содеянном". Также он отметил, что готов помочь потерпевшим как материально, так и морально.

Ефремов признался, что стал совершенно другим человеком, и будет молиться за погибшего в ДТП Сергея Захарова. Артист надеется, что родные курьера когда-нибудь простят.

"Я с уверенностью могу сказать, что стал другим человеком. Если суд поверит мне, то я никогда более закон не нарушу", – написал Ефремов.

Кроме того, актер попросил изменить ему наказание на условный срок.

"Я прекрасно понимаю, что мне говорить об условном наказании, вероятно, несерьезно. Но, тем не менее, прошу поверить мне, что я не опасен для общества. То, что я уже испытал — для меня урок на всю оставшуюся жизнь. Занимаясь своей профессиональной деятельностью, я бы мог реально помогать потерпевшим", – сказано в заявлении артиста.

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