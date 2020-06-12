Ефремов не захотел извиняться перед семьей погибшего в ДТП мужчины
Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в деле о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова.
Журналисты поинтересовались у него, не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова – мужчины, умершего вследствие ДТП, сообщило РИА "Новости".
"Вам никто не мешает извиниться!" – заявил один из репортеров.
"Михаил Олегович, может быть, прощение попросите?" – спросила корреспондент.
Со своей стороны артист промолчал. Также журналисты спрашивали его о допросе по делу о сбыте наркотиков, по которому тот проходит свидетелем. Ефремов заявил, что оставил подписку о неразглашении. После этого он зашел в свою квартиру вместе с полицией. Журналистов туда не пустили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Сим-карту Ефремова 11 июня использовали для входа в Telegram.