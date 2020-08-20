Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП – адвокат
Российский актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент аварии.
Об этом во время шестого слушания по делу артиста о смертельном ДТП сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает Telegram-канал "360".
По словам инсайдеров, секретный свидетель защиты заявил, что из машины Ефремова после аварии "вышел человек с пассажирской стороны".
"За рулем автомобиля Ефремова был молодой человек без седины", – отметил свидетель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.