Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП – адвокат

Адвокат заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП (фото - iz.ru).

Российский актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент аварии.

Об этом во время шестого слушания по делу артиста о смертельном ДТП сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает Telegram-канал "360".

По словам инсайдеров, секретный свидетель защиты заявил, что из машины Ефремова после аварии "вышел человек с пассажирской стороны".

"За рулем автомобиля Ефремова был молодой человек без седины", – отметил свидетель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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