Ефремов не придет на суд по делу о смертельном ДТП, – адвокат

Российский актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, не появится в суде по своему делу в понедельник, 17 августа.

Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Также он подчеркнул, что актер может принять участие в заседании 18 августа.

"Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела", — рассказал адвокат Ефремова.

По его словам, состояние актера оценивается как средней тяжести. Пашаев отметил: "Самое главное, что он восстановился".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа Ефремова выписали из Боткинской больницы. При этом его адвокат заявил, что не знает, с каким диагнозом был госпитализирован актер.