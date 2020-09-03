Ефремов назвал приговор прокурора "смертельным и кровожадным" и собрал вещи в тюрьму

Российский актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в Москве, во время заседания суда 3 сентября высказал свое последнее слово и назвал приговор, который запросил прокурор, "смертельным и кровожадным".

Так, прокурор потребовал у суда для актера 11 лет колонии общего режима. Окончательный приговор вынесут артисту 8 сентября. Ефремов отметил, что если его посадят на этот срок – он не доживет до освобождения, пишет "Комсомольская правда".

Ефремов и Пашаев в зале суда. РБК

"Я очень люблю людей, детей, жену. Звездой себя никогда не считал. Был бы тут простой человек, не было бы 11 лет, так – 7-8. 11 лет – это очень кровожадно, конечно, боюсь, я не доживу. Поэтому это смертный приговор. И у меня единственное желание: прошу суд вынести мне справедливый приговор", – заявил Ефремов в зале суда.

Отметим, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, в свою очередь, заявил, что в большинстве случаев при таких преступлениях дают 8-9 лет колонии поселения. Для Ефремова же требуют такого наказания, по словам адвоката, только потому, что он – известный артист.

Более того, Пашаев добавил что Михаил Ефремов – готов понести наказание за смертельное ДТП и уже собрал вещи в тюрьму.

Как сообщал OBOZREVATEL: