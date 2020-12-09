Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП Захарова: актер раскаялся в своем преступлении

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, написал письмо младшему сыну погибшего Сергея Захарова Валерию с просьбой о прощении.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского. Отмечается, что в своем письме артист выражает соболезнования молодому человеку, потерявшему отца, и раскаивается в совершенном преступлении (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мой отец умер 20 лет назад, и, поверьте, я знаю, что значит для сына потеря отца. Когда рушится все то, на что можно было положиться. Это невосполнимая потеря... Я очень прошу вас простить меня и принять от меня искренние соболезнования в связи с его смертью. После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души", – написал Ефремов.

Артист также отметил, что даже после отбытия наказания, он вряд ли сможет вернуться к прежней жизни. Однако актер пообещал сделать все возможное для Валерия и его семьи, чтобы заслужить прощение.

"Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей вообще-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил. Прошу вас, Валерий, простите меня. Все, что будет в моих силах, я постараюсь сделать для вас и вашей семьи. Я понимаю, что нет мне никакого прощения, но все-таки прошу вас, проявите милосердие, простите меня", – заключил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию о том, что осужденный российский актер Михаил Ефремов "исчез" по пути в колонию.