Ефремов написал личное письмо супруге погибшего в ДТП Захарова: обнародован текст

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, написал письмо жене погибшего Сергея Захарова Маргариту с просьбой о прощении.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского. Отмечается, что в своем письме артист написал – он не знает, как ему дальше жить, он не может простить себя. По словам Ефремова, он пытался отправить послание много раз, но не мог подобрать слова (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Вы, конечно, можете сразу выкинуть это письмо, потому что вам пишет Михаил Ефремов. Убийца, как вы сказали, вашего мужа. Я сотни раз пытался написать это письмо, но никак не мог подобрать слова... Когда случилась эта трагедия, я был в беспамятстве, и не могу понять до сих пор, как это случилось. Но точно знаю одно. С того дня жизнь моя разделилась на "до" и "после". Я не знаю, как жить дальше", – написал актер.

Михаил Ефремов gazeta.ru

Артист также признался, что ежедневно молится за упокой души Сергея. По его словам, после этой смерти "больше никогда не будет того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова", каким он был до трагедии.

"Конечно, я ежедневно молюсь за душу Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. За то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным. Прошу вас, простите меня. Я не знаю, как теперь мне общаться со своей семье, смотреть в глаза детям... Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был ранее, больше не будет никогда", – отметил Ефремов.

Михаил Ефремов gazeta.ru

Ефремов также добавил, что даже если вдова Захарова его простит, ему "все равно придется отвечать перед Богом" за этот смертный грех.

Кроме того, артист извинился за своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который на суде говорил "хамские вещи" в адрес семьи погибшего. В письме Ефремов также попросил Маргариту Захарову о возможности "стать нормальным отцом своим детям" и пообещал сделать для нее все, что в его силах.

Ефремов написал личное письмо супруге погибшего в ДТП Захарова РИА Новости

Ефремов написал личное письмо супруге погибшего в ДТП Захарова РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL: