Ефремов напился в день ДТП из-за смерти близкого человека, – адвокат

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший 8 июня аварию в центре Москвы, напился из-за смерти близкого человека.

У артиста якобы умер друг. Об этом обстоятельстве рассказал адвокат Эльман Пашаев, который защищает Ефремова в суде, пишет "МК.Ru".

"Михаил был в таком состоянии, потому что у него умер близкий человек. Это был его друг, он скончался в день ДТП", – поделился адвокат.

Комсомольская правда

Он отказался называть личность погибшего. Также адвокат отметил, что Ефремов не пил в заведении, после выезда из которого попал в аварию, якобы он заехал туда только за едой.

Ранее СМИ сообщали, что актер устроил скандал в московском пабе за 40 минут до аварии. Однако юрист опроверг эту информацию.

"Нет, в баре просто не было того, что хотел купить Михаил. Никакого конфликта не было, это все чушь", – подчеркнул он.

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