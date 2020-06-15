Ефремов напился в день ДТП из-за смерти близкого человека, – адвокат
Российский актер Михаил Ефремов, устроивший 8 июня аварию в центре Москвы, напился из-за смерти близкого человека.
У артиста якобы умер друг. Об этом обстоятельстве рассказал адвокат Эльман Пашаев, который защищает Ефремова в суде, пишет "МК.Ru".
"Михаил был в таком состоянии, потому что у него умер близкий человек. Это был его друг, он скончался в день ДТП", – поделился адвокат.
Он отказался называть личность погибшего. Также адвокат отметил, что Ефремов не пил в заведении, после выезда из которого попал в аварию, якобы он заехал туда только за едой.
Ранее СМИ сообщали, что актер устроил скандал в московском пабе за 40 минут до аварии. Однако юрист опроверг эту информацию.
"Нет, в баре просто не было того, что хотел купить Михаил. Никакого конфликта не было, это все чушь", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.