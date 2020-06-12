Ефремов может избежать тюрьмы, заплатив огромные деньги: названа сумма

Российский артист Михаил Ефремов, которому грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП в Москве, может избежать тюрьмы, если заплатит 100 млн рублей.

Такое мнение выразил адвокат Павел Левшун, который неоднократно защищал представителей российского шоу-бизнеса перед судом. Об этом пишет "Комсомольская правда".

По словам Левшуна, в качестве компенсации Ефремову якобы необходимо заплатить 50 миллионов рублей семье погибшего водителя Сергея Захарова в настоящее время, и потом 50 млн рублей перед судом.

Михаил Ефремов устроил ДТП

"Ефремов ведь изначально говорил о готовности возместить ущерб. Поэтому он должен помочь семье, это было бы по-человечески. Для компенсации нужны 50 миллионов рублей. Он мог бы их найти, даже если эти деньги пришлось бы где-то занять. А уже перед самим судебным процессом перевести Захаровым еще 50 млн. И зафиксировать все это документально, конечно. Итого речь идет о сумме в 100 млн рублей. Раскаяние нужно подтверждать не только словами, но и реальными делами", – рассказал адвокат.

Стоит отметить, что денежная компенсация не означает для Ефремова полного освобождения от наказания. Но может стать важным смягчающим обстоятельством для вынесения итогового приговора.

"Обычно в подобных делах компенсация бывает куда более скромной – до 1 млн рублей. Но здесь, учитывая резонанс и личность самого актера… Произошло очевидное преступление: человек пьяным сел за руль. И здесь Ефремов обязан помочь семье погибшего водителя финансово. Потому что их слова на суде будут иметь важное значения для дальнейшей судьбы актера. Если родственники Захарова скажут: "Он возместил ущерб большей суммой, чем мы ожидали, просим строго его не наказывать", судья обязан учитывать это как серьезное смягчающее обстоятельство. И тогда у Ефремова будет шанс на снисхождение", – подытожил юрист.

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