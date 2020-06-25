Ефремов мечтал бы оказаться на месте погибшего, он страдает, – Успенская
Российская певица Любовь Успенская высказалась о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым. Так, по ее словам, актер "мечтал бы оказаться на месте погибшего, ведь он очень тяжело переживает случившуюся трагедию".
Об этом Успенская заявила в интервью программы "Алена, блин!". Она также отметила, что боится за сегодняшнее состояние Ефремова (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Миша такой человек, который сегодня мечтал бы оказаться на месте погибшего. Потому что знать, что на тебе смерть человека и горе семьи – это хуже. Я боюсь, что он не переживет этого: этот позор, стыд, несчастье и мы можем потерять великого актера... Он чересчур порядочный человек, совестливый. Я видела по новостям, как Миша говорил, что он виноват. Не отнекивался, не пытался уйти от наказания. Он очень страдает и хочет оказаться на месте этого Сергея Захарова. Вот я чувствую", – рассказала Успенская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.