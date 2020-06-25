Ефремов мечтал бы оказаться на месте погибшего, он страдает, – Успенская

Российская певица Любовь Успенская высказалась о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым. Так, по ее словам, актер "мечтал бы оказаться на месте погибшего, ведь он очень тяжело переживает случившуюся трагедию".

Об этом Успенская заявила в интервью программы "Алена, блин!". Она также отметила, что боится за сегодняшнее состояние Ефремова (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Михаил Ефремов (источник – gordonua.com)

"Миша такой человек, который сегодня мечтал бы оказаться на месте погибшего. Потому что знать, что на тебе смерть человека и горе семьи – это хуже. Я боюсь, что он не переживет этого: этот позор, стыд, несчастье и мы можем потерять великого актера... Он чересчур порядочный человек, совестливый. Я видела по новостям, как Миша говорил, что он виноват. Не отнекивался, не пытался уйти от наказания. Он очень страдает и хочет оказаться на месте этого Сергея Захарова. Вот я чувствую", – рассказала Успенская.

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