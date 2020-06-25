Ефремов мечтал бы оказаться на месте погибшего, он страдает, – Успенская
Российская певица Любовь Успенская высказалась о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым. Так, по ее словам, актер "мечтал бы оказаться на месте погибшего, ведь он очень тяжело переживает случившуюся трагедию".
Об этом Успенская заявила в интервью программы "Алена, блин!". Она также отметила, что боится за сегодняшнее состояние Ефремова (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Михаил Ефремов (источник – gordonua.com)
"Миша такой человек, который сегодня мечтал бы оказаться на месте погибшего. Потому что знать, что на тебе смерть человека и горе семьи – это хуже. Я боюсь, что он не переживет этого: этот позор, стыд, несчастье и мы можем потерять великого актера... Он чересчур порядочный человек, совестливый. Я видела по новостям, как Миша говорил, что он виноват. Не отнекивался, не пытался уйти от наказания. Он очень страдает и хочет оказаться на месте этого Сергея Захарова. Вот я чувствую", – рассказала Успенская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.