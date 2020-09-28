Ефремов лично обжаловал свой приговор в суде и обвинил Пашаева в "давлении"
Российский актер Михаил Ефремов направил в суд собственную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП.
Одновременно в Пресненский суд Москвы поступили 4 апелляционных жалобы. Сам актер также уточнил, что признает свою вину и раскаивается. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Лелы Кокаи.
Она добавила, что также в суд поступила расширенная жалоба предыдущих защитников актера Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.
В свою очередь Ефремов в жалобе указал, что раскаивается в содеянном и признает себя виновным, а его позиция на суде, когда он отрицал причастность к смертельной аварии, была обусловлена давлением адвоката Пашаева. Из-за этого он якобы и отказался от его услуг.
Спустя несколько недель после вынесения приговора 8 сентября, Пашаева лишили статуса адвоката и привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики, так как он использовал уголовное дело Ефремова для саморекламы.
Новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. Он специализируется на гражданском и уголовном праве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима.