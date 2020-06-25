Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова, – адвокат

Адвокат актера Михаила Ефремова заявил, что тот готов усыновить всех детей Сергея Захарова, который погиб в результате устроенного артистом ДТП в Москве.

Так, Эльман Пашаев добавил, что Ефремов готов максимально помочь детям погибшего и содержать их всю жизнь, сообщает "Эхо Москвы".

"Реально человек готов нести наказание, готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю", – рассказал Пашаев.

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов profile.ru

Также он добавил, что в настоящее время "некоторые люди" препятствуют тому, чтобы Ефремов оказал надлежащую помощь детям Сергея Захарова.

"К сожалению, определенные люди не дают возможность. Посмотрим, еще все впереди. И я сказал, что больше ни с кем договариваться не собираюсь. Уже попытался, хотел разговаривать, хотел возместить, чтобы всем морально легче было. Это не то что мы кому-то хотим платить, чтобы они пошли написали заявление, чтоб прекратили уголовное дело", – подчеркнул правозащитник.

Ефремов в зале суда Spletnik.ru

При этом Пашаев отметил, что Ефремов ранее отказывался от домашнего ареста. Актер настаивал, чтобы его удерживали в СИЗО

"Пришлось мне очень с ним жестко разговаривать. Да, он хотел в СИЗО. Ему казалось, что морально так будет легче, потому что погиб человек. Он говорит: "Я готов нести наказание". Он на самом деле понимает, что он может сесть, и карьеры не будет. Он к этому готов", – подытожил адвокат.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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