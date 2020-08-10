Ефремов был за рулем в момент смертельного ДТП: появилось видеодоказательство

Адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после аварии, подтверждающее причастность российского актера к трагедии.

На записи можно увидеть, как со стороны водительского кресла с авто, пошатываясь, выходит Михаил Ефремов, пишет Telegram-канал Baza (видео смотрите ниже).

"Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сиденья) – Михаилу Ефремову выйти из автомобиля. На записи видно, что больше никто из автомобиля не вышел", – отметил Добровинский.

Отметим, слушания по делу о ДТП с участием Ефремова состоялись 5, 6 и 7 августа. Читайте все подробности по ссылке на OBOZREVATEL.

Отметим, согласно материалам дела, которые обнародовали во время первого заседания, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина. Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.

Также стало известно, что Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии – согласно результатам экспертизы, внедорожник артиста был технически исправен, а версия, что за рулем якобы был не он, не соответствует действительности. Так, на подушке безопасности в автомобиле нашли следы ДНК Ефремова.

В ходе второго заседания свидетели показали видео, где Ефремов чуть не сбил четверых людей за несколько минут до роковой аварии.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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