Ефремов был в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП

Кристина Долматова Люди 21:16, 10.06.2020 Обновлено: 21:19, 10.06.2020

Московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом сообщают РИА Новости. "Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек", – говорится в заявлении прокуратуры.

Михаил Ефремов
РИА Новости/Алексей Майшев

Напомним: ранее утверждалось, что во время смертельной аварии артист был пьян. После инцидента в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов, однако в правоохранительных органах заявляли, что следы запрещенных веществ в организме Ефремова – остаточные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.

  • Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

  • Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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