Ефремов был один в машине во время ДТП: в суде зачитали результат экспертизы
Ефремов был один в машине во время ДТП: в суде зачитали результат экспертизы (фото - Иван Макеев/КП).
На заседании суда 5 августа по делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, озвучили результаты экспертизы.
Так, установлено, что артист находился в салоне внедорожника один, кроме того, технически машина была полностью исправна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также, согласно результатам экспертизы, на подушке безопасности автомобиля Ефремова со стороны водителя был обнаружен пот и эпителиальные клетки актера. Напомним: в свое время эти выводы обнародовал в телеэфире Владимир Соловьев – тогда адвокат артиста Эльман Пашаев даже собирался написать на него заявление в полицию.
Ефремов был один в машине во время ДТП: в суде зачитали результат экспертизы (фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва")
К слову, в суде Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП. Его адвокат заявил, что артист ничего не помнит.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.