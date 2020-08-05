Ефремов был один в машине во время ДТП: в суде зачитали результат экспертизы (фото - Иван Макеев/КП).

На заседании суда 5 августа по делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, озвучили результаты экспертизы.

Так, установлено, что артист находился в салоне внедорожника один, кроме того, технически машина была полностью исправна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также, согласно результатам экспертизы, на подушке безопасности автомобиля Ефремова со стороны водителя был обнаружен пот и эпителиальные клетки актера. Напомним: в свое время эти выводы обнародовал в телеэфире Владимир Соловьев – тогда адвокат артиста Эльман Пашаев даже собирался написать на него заявление в полицию.

Ефремов был один в машине во время ДТП: в суде зачитали результат экспертизы (фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва")

К слову, в суде Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП. Его адвокат заявил, что артист ничего не помнит.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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