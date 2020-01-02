Российские комики жестко пошутили над скандальной телеведущей Ксенией Собчак.

Так, звезда стала главной героиней нового выпуска шоу "Прожарка" на Youtube-канале "ТНТ4", где над ней шутили комики (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Ксения Собчак Кадр из видео

Так, первым выступил победитель "Comedy баттлов" Сергей Матросов:

"Светская львица? Кстати, ее так называют, потому что ей антилопа поместится в рот целиком".

Ксения Собчак на шоу "Прожарка" Кадр из видео

"Небольшая информация про Ксению: она по гороскопу Скорпион, ее камень – топаз, ее планета – Марс, а ее стихия – п**деть", – пошутила Ира Приходько.

"Ксения замужем, но на мой вкус у Ксении мужчина очень специфической внешности. Есть мнение, что вы вместе только для того, чтобы воскресить какой-то давноисчезнувший вид", – добавила девушка.

Ксения Собчак Кадр из видео

Еще один юморист, Филипп Воронин, сказал:

"Зная любвиобильность Ксении, в московских ЗАГСах ей разрешают расписываться карандашом".

"Ее все время сравнивают с Дудем, но это чисто по форме головы. Кстати, Ксения, если вы переспите с Дудем, то у вас родится что-то из Minecraft", – пошутил Воронин.

Филипп Воронин в шоу "Прожарка" Кадр из видео

"В конце каждого интервью Познера звучит вопрос: "Что вы скажете, когда встретите Бога?" В конце каждого интервью Дудя звучит вопрос: "Что вы скажете, когда встретите Путина?" В конце каждого интервью Собчак звучит: "На*уя я это посмотрел?" – добавил комик.

Ксения Собчак на шоу "Прожарка" Кадр из видео

Впрочем, в конце шоу Собчак заявила, что не обижается на шутки комиков:

"Как можно обидеть человека, который рекламировал пуховики Savage? Ну, вы сами подумайте" (в декабре 2005 года телеведущая стала лицом бренда одежды Savage).

Ксения Собчак на шоу "Прожарка" Кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.