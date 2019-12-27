"Ее никогда не будет": Собчак показала последнюю переписку с Волчек

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала скриншот последней переписки с актрисой Галиной Волчек, которая умерла 26 декабря.

Так, на своей странице в Instagram телеведущая призналась, что планировала сделать интервью с актрисой для своего Youtube-шоу "Осторожно, Собчак!", однако не успела.

Галина Волчек Spletnik

По словам Собчак, несколько лет назад она уже делала большое интервью с Волчек:

"Несколько лет назад, в честь 60-летия "Современника", я делала с ней большое интервью. Говорили обо всем на свете, и даже обсудили возможного ее преемника, хотя тогда Галина Борисовна была полна сил и планов. Мы проговорили три часа, ели легендарные пирожки "Современника" и в конце я решилась спросить: "Галина Борисовна, почему вы согласились? Почему из сотен журналистов вы согласились дать единственное интервью про юбилей театра именно мне?" Ее ответ поразил: "Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жиндареву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я, "против правил".

Однако недавно, в конце ноября, Собчак вновь решила поговорить с Волчек, но уже в рамках интервью для своего шоу:

"А совсем недавно, в конце ноября, я почему-то совершенно импульсивно поняла, что очень хочу поговорить с Галиной Борисовной для "Осторожно, Собчак!" вновь. Я набрала ее, Галина Борисовна сказала, что едет от Аллы Борисовны, что обожает ее детей как родных, что они ей дарят огромное счастье... Галина Борисовна сказала "Да" и мы договорились. И вот у меня в календаре стоит дата интервью, в телефоне ее сообщения, а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран на ее ответ и не могу поверить что так... "А потом все великаны умерли".

Галина Волчек РИА Новости

Также в своем Instagram Собчак опубликовала последнюю переписку с Галиной Волчек:

Переписка Ксении Собчак с Галиной Волчек Instagram @xenia_sobchak

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды и мэр Москвы массово отреагировали на новость о смерти Волчек. Ее родственникам выразили соболезнования, и вспомнили, каким человеком она была при жизни.

Чем болела в последнее время легендарная актриса, можно прочитать в нашем материале.

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