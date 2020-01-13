"Ее машина сбила!" Собчак показала, как Литвинова отдыхала в день ДТП

Российская телеведущая Ксения Собчак показала трогательное фото российской актрисы Ринаты Литвиновой, которую на днях сбила машина, и ее дочери.

Так, на фото актриса позирует за столом на праздничной вечеринке в честь ее Дня рождения. Фото Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Рената Литвинова

"А разве ее не сбила машина и она не лежит в больнице?", "А что она не в больнице? Или ее не очень сбили?", "Как раз смотрела фильм с Ренатой, обожаю шикарных блондинок", "Обожаю Ренату. Пусть все машины мира ее объезжают", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы. 53-летняя артистка получила травмы руки и ноги.

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