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13 января • обновлено в 16:12
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"Ее машина сбила!" Собчак показала, как Литвинова отдыхала в день ДТП

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Российская телеведущая Ксения Собчак показала трогательное фото российской актрисы Ринаты Литвиновой, которую на днях сбила машина, и ее дочери.

Так, на фото актриса позирует за столом на праздничной вечеринке в честь ее Дня рождения. Фото Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

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"А разве ее не сбила машина и она не лежит в больнице?", "А что она не в больнице? Или ее не очень сбили?", "Как раз смотрела фильм с Ренатой, обожаю шикарных блондинок", "Обожаю Ренату. Пусть все машины мира ее объезжают", - пишут в сети.

"Ее машина сбила!" Собчак показала, как Литвинова отдыхала в день ДТП
"Ее машина сбила!" Собчак показала, как Литвинова отдыхала в день ДТП
"Ее машина сбила!" Собчак показала, как Литвинова отдыхала в день ДТП
"Ее машина сбила!" Собчак показала, как Литвинова отдыхала в день ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы. 53-летняя артистка получила травмы руки и ноги.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Ксения Собчак
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