Едва прикрыла грудь: Лобода вызвала ажиотаж откровенным фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, шокировала сеть откровенным нарядом. Так, она опубликовала снимок на котором изображена в платье, которое практически полностью оголило ее грудь.

Поклонники артистки отметили, что она выглядит очень откровенно. Снимок Лобода разместила на своей странице Instagram.

znaj.ua

"Чучело", "Ужас", "Неискренняя. Все люди, как люди, а ты кривляка", "Сначала подумала, что это не человек. На грудь было страшно смотреть, как-будто ненастоящая. А хотя так и есть: грудь то ненастоящая", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Светлана Лобода опубликовала в Instagram личное фото из ванной комнаты, которым вызвала споры среди своих подписчиков.

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