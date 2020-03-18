Эдуард Лимонов умер: какими скандальными высказываниями об Украине и России запомнился писатель

17 марта, скончался скандальный российский писатель Эдуард Лимонов. Одиозный политик стал персоной нон грата в Украине еще во времена президентства Леонида Кучмы.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать громкие высказывания Лимонова об Украине.

Эдуард Лимонов

Лимонов негативно относился к независимости Украины. В 1999 году согласно постановлению СБУ был провозглашен персоной нон грата в связи с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Эдуард Лимонов

В 1999 году он призвал пересмотреть статус Севастополя и передать его России.

Эдуард Лимонов

В 2018 году одиозный писатель разделить Украину и Казахстан. Об этом он писал на своей странице в Twitter.

"Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам – восток", – сообщал он в соцсети.

Эдуард Лимонов

Он неоднократно говорил о том, что часть территории Украины должна принадлежать РФ.

"Я бы взял в состав России те области, которые наверняка приживутся в России: Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую и, может быть, задумался бы, брать или нет Днепропетровскую. Дело в том, что нужно спешить и брать все, что можно до того, как Украина вступит в НАТО. А Украина обязательно вступит в НАТО. После вступления, чтобы воссоединить с Россией украинские области, придется конкретно воевать с НАТО. Поэтому нужно сейчас торопиться, — говорил он об Украине.

Эдуард Лимонов

Также скандальный писатель предлагал "оставить Украину без газа".

"Давайте оставим их всех без газа. Пусть просидят на фиг всю зиму с 2018-го на 2019-й замерзшими, оледеневшими, пусть их населения просто будет замерзать, как собаки. Мы потеряем конечно доходы от продажи газа, но переморгаем, сожмем свои аппетиты, как в былые годы умели, но зато укажем им на место где им место, всей этой сволочи. Я бы над ними проделал это", - призвал Лимонов.

В 2017 году писатель назвал Украину "империей" и обвинил страну в оккупации частей России, Венгрии, Польши и Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта скончался скандальный российский писатель Эдуард Лимонов. Известно, что его госпитализировали 15 марта прямо из квартиры в центре Москвы. Умер он в частной клинике.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!