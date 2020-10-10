Эдит Пиаф: 7 фактов из жизни легенды Франции

Знаменитая французская певица и актриса Эдит Пиаф умерла ровно 55 лет тому назад, 10 октября 1965 года. Жизнь артистки была чередой взлетов и падений, но ее имя и творчество остаются почитаемыми даже спустя полвека.

В память о певице OBOZREVATEL публикует несколько удивительных фактов из ее судьбы.

Факты из жизни Эдит Пиаф

Мать Эдит Пиаф пела в кабаре. Когда девочке было два года, она бросила мужа-акробата и отдала дочь на воспитание своим родителям. Бабушка же часто наливала внучке в бутылочку вместо молока разбавленное вино, чтобы та ее не беспокоила. Тогда отец Эдит отвез ее в Нормандию к своей матери, которая содержала публичный дом.

Эдит Пиаф было три года, когда выяснилось, что она страдает от кератита и практически ослепла. Тогда бабушка и ее "девушки" повезли девочку к мощам святой Терезы в Лизье. Поездку назначили на 19 августа 1921 года, а 25 августа Эдит прозрела. Ей было 6 лет. Первым, что она увидела, были клавиши пианино. С тех пор Эдит носила на шее медальон с изображением святой и всегда заходила помолиться в церковь – где бы она ни бывала на гастролях.

Эдит Пиаф начала выступать в 9 лет Pinterest

В 9 лет юная певица начала выступать с отцом, вернувшимся из армии, и уличными циркачами. А в 15 лет Эдит уже сама пела на тротуарах с подругой Симоной Берто. В 17 лет она, без ума влюбившаяся в мелкого коммерсанта Луи, родила дочь Марсель, которая умерла от менингита, прожив всего два года. С Луи певица рассталась, и детей у нее больше не было.

Эдит Пиаф продолжала выступать в оккупированном нацистами Париже, а в 1943 году ездила в Берлин вместе с другими французскими артистами. При этом она помогала евреям и соотечественникам-военнопленным, скрывавшимся от оккупантов.

Эдит Пиаф и Ив Монтан Pinterest

После войны певицу ждал небывалый успех. Но в октябре 1949 года знаменитый боксер Марсель Сердан, в которого была влюблена Пиаф, разбился в авиакатастрофе. Это было шоком для артистки. В глубокой депрессии она спасалась морфием.

В 1952 году Эдит Пиаф попала в две автокатастрофы подряд, обе с Шарлем Азнавуром. Чтобы облегчить боль от переломов, врачи кололи ей морфий, и Эдит вновь попала в наркотическую зависимость, от которой излечилась лишь через четыре года. Однако остались боль одиночества, алкоголь и тяжелый ревматоидный артрит, хотя к тому времени Пиаф уже завоевала весь мир.

В 1952 году Эдит Пиаф попала подряд в две автокатастрофы Pinterest

Эдит Пиаф умерла в возрасте 47 лет – ее организм не выдержал огромного груза болезней, страданий и пагубных привычек. Узнав о ее кончине, влюбленный в Эдит близкий друг певицы, поэт Жан Кокто сказал: "Я не знал никого другого, кто так не берег свою душу. Она не тратила ее – она была расточительницей, словно швыряла золото в форточку".

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