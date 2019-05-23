"Единое целое!" Каменских трогательно призналась Потапу в своих чувствах

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) прокомментировала лирическое видео "Константа", в котором шоумен Потап (Алексей Потапенко) открыто признался ей в любви.
Так, на личной странице в Instagram знаменитость поблагодарила возлюбленного за то, что он поддерживал ее выбор, что счастье любит тишину.
"Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих", — написала Каменских.
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux
Также певица добавила, что ее композиция "Обіцяю" и песня Потапа "Константа" — сливаются в единое целое и дополняют друг друга.
"Вслушайтесь в строки нового трека Потапа и вы все поймете", — сказала Настя.
Потап и Настя (свадьба)
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Кроме того, Каменских отметила, что они с Потапом решили поделиться с поклонниками частичкой своих чувств в самый особенный и счастливый для каждой влюбленной пары день. Напомним, что в четверг, 23 мая, должна состояться свадьба артистов.
"Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами", — добавила Настя.
Свадьба Потапа и Насти
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая запланирована на 23 мая.
Каменских и Потапа уже начали массово поздравлять в сети с грядущей свадьбой.
На церемонии 23 мая будет присутствовать бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая может стать свидетельницей.
Певица прокомментировала слухи о свадьбе, уклончиво заявив, что она оберегает свою частную жизнь, о чем неоднократно говорила во многих официальных интервью.
Менеджмент Каменских в свою очередь заверил, что артисты сделают заявление, если будет повод, а пока информация о свадьбе – просто слухи.
Позже Каменских поделилась планами на лето, однако поклонники были возмущены, что она ничего не сказала о свадьбе.
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