Эдгар Каминский расстался со своей возлюбленной Ольгой Богатой
Пластический хирург, бывший муж певицы Славы Эдгар Каминский расстался со своей возлюбленной светской львицей Ольгой Богатой. Пара была вместе всего год.
Соответствующий пост сама Ольга опубликовала на своей странице в Instagram. По ее словам, с Эдгаром они остались хорошими друзьями.
"Мы пришли к непростому решению для нас двоих – завершить отношения. Я благодарна Эдгару за опыт моей души, яркие эмоции и много счастливых мгновений. Хорошо, когда отношения заканчиваются без иллюзий и обманов. Когда мы их завершили, нам стало легче, а наша дружба окрепла", – написала Богатая.
Она отметила, что их влюбленность так и не переросла в любовь. Все было прекрасно до того момента, пока "сердца открылись полноценно".
"Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно начало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, то самое, которое дарит счастье не на миг, а навсегда, навечно. Так, влюбленность подарила много радости, страсти и удовольствия. Но просто не переросла в большее", – подчеркнула светская львица.
Как сообщал OBOZREVATEL, пластический хирург Эдгар Каминский рассказал, что причиной развода с певицей Славой были постоянные ссоры и ревность артистки.