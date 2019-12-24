Эд Ширан сбросил 25 кг из-за хейтеров: как ему это удалось

Знаменитый британский певец Эд Ширан сбросил 25 кг из-за насмешек в социальных сетях.

Так, в начале своей карьеры артист весил 101 кг и не переживал из-за лишнего веса. Однако, когда подписчики начали называть его толстым, у Ширана возникли комплексы, из-за которых он даже не снимался в собственных клипах. По словам певца, он с завистью смотрел на Джастина Бибера и других артистов, которые имеют идеальную фигуру, но справиться с желанием вкусно поесть и выпить несколько бокалов пива на ужин он не мог. Об этом сообщает "Time24 News".

Эд Ширан Фото: instagram/teddysphotos

"Я не появлялся в моих первых трех или четырех видео. Я был того же возраста, что и мальчики из One Direction, и Джастин Бибер, у которых был пресс, и я подумал: "О, я должен быть таким?" Моя проблема заключалась в том, что я ходил в паб, ел картофельное пюре, пирог, пудинг, а потом пил много пива. И я не занимался спортом. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы себя изменить", — поделился Ширан.

Фото: instagram/teddysphotos

В итоге певец обратился за помощью к специалистам, которые разработали для него программу диетического питания, а также начал активно заниматься спортом. Результат не заставил себя долго ждать, ведь спустя короткое время артист лишился 25 кг, и теперь он полностью доволен своей фигурой.

Фото: instagram/teddysphotos

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эд Ширан рассказал, что испытывает большие психологические проблемы из-за собственной популярности. Музыкант, борясь с беспокойством, сократил круг своих друзей до четырех человек и избавился от телефона.

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