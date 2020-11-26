DZIDZIO заявил, что изменил бы Гимн Украины: певец назвал альтернативу

Украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) заявил, что сделал бы государственным гимном песню "Молитва за Украину" ("Боже великий, єдиний") вместо "Ще не вмерла Україна" .

По словам артиста, сейчас у Украины очень воинственный гимн, а альтернативный вариант отображает желания всех украинцев. Об этом шла речь в интервью для проекта "Без Грима" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Боже великий, єдиний, нам Україну храни" – молитва за Украину. Там идеально все, там все есть. Многих людей не устраивает "Ще не вмерла…", но так же многие не прислушиваются, что там поется Украины, а не Украина. То есть "Украины ни слава, ни воля". Это более такой воинственный гимн, который писался, когда не было Украины", –высказался Михаил Хома.

Он добавил, что пришел к такому выводу, когда записывал гимн с молодежным оркестром и проанализировал гимны европейских государств.

"Я сделал анализ гимнов всех европейских государств, прослушал, как у них, и как у нас в разных вариантах исполнениях. Понял, что это был бы супер-гимн", – отметил певец.

В то же время он добавил, что официальный гимн сейчас отражает традиции борьбы за независимость Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые перед широкой публикой Михаил Хома исполнил Гимн Украины на стадионе "Металлист" в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва" в октябре 2019 года. Тогда его выступление вызвало бурную реакцию у украинцев. Также DZIDZIO восхитил исполнением гимна в центре Киева на День Независимости Украины вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади.