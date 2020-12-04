DZIDZIO выпустил позитивный новогодний клип и повеселил поклонников

Украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) презентовал новую новогоднюю песню под названием "Зимова казка". Этой композицией артист решил поднять праздничное настроение своим поклонникам.

Музыкант напомнил всем, как важно в этом году собраться с близкими людьми на новогодние праздники. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, клип получился очень веселым и зажигательным. Отметим, что в нем также снялся бывший коллега DZIDZIO Назар Гук (известный как JULIK).

В сети пользователи оценили новую композицию певца. Кроме того, их восхитил клип на песню – поклонники засыпали музыканта комплиментами.

"Совсем скоро Новый Год, а эта песня так и поднимает праздничное настроение! Спасибо!"

"Спасибо тебе, Миша, за твое творчество, за то, что ты даришь людям счастье! Хорошая песня, отличный клип!"

"Я поймал хорошее предновогоднее настроение от этого клипа! Весело, позитивно!"

"То больше, чем бомба! Мне понравилось, насмеялась от души!", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) заявил, что сделал бы государственным гимном песню "Молитва за Украину" ("Боже великий, єдиний") вместо "Ще не вмерла Україна".