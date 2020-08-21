DZIDZIO поразил исполнением Гимна Украины с симфоническим оркестром

Популярный исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины с Молодежным симфоническим оркестром и восхитил пользователей сети.

Видео было опубликовано на YouTube-странице певца. В комментариях к нему многие украинцы отметили, что пение DZIDZIO затронуло их до глубины души (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость вниз).

"Для меня большая честь исполнять Гимн Украины! Я вкладываю в это безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев во всем мире на победу! Слава Украине!" – отметил артист.

DZIDZIO исполнил Гимн Украины с оркестром FootBoom

Пользователи сети расхвалили DZIDZIO за профессиональный мощный вокал и за проникновенное исполнение гимна. Многие также похвалили его за гражданскую позицию и патриотизм.

"Лучшее исполнение и подача Гимна Украины! Заиграл новыми, свежими и яркими красками", – отметили комментаторы.

"Звучит очень проникновенно, душевно, без отталкивающая холодного официоза. Приятный тембр голоса. Вот такой гимн надо включать в Украине на мероприятиях", – добавили другие.

YouTube

YouTube

YouTube

Отметим, впервые перед широкой публикой Михаил Хома исполнил Гимн Украины на стадионе "Металлист" в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва" в октябре 2019 года. Тогда его выступление вызвало бурную реакцию у украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее DZIDZIO восхитил сеть исполнением "Духовного Гимна Украины" на слова "Боже великий, единый" ("Молитва за Украину") Александра Конисского.