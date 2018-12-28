DZIDZIO побили в Киеве: появилось первое видео с певцом

Украинский поп-певец DZIDZIO (Михаил Хома), на которого в пятницу, 28 декабря, в центре Киева напали неизвестные, прокомментировал ситуацию.

Так, в интервью для "Информатора" он заявил, что готов в законном порядке отстаивать свои интересы и добиться справедливого наказания для нападавших. Видео было опубликовано на официальной странице издания в Facebook (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

DZIDZIO (Михаил Хома) Фото: скриншот

"Я чувствую себя сейчас уверенно. У меня есть обида и я хочу о ней рассказать. Я хочу заявить о такой проблеме в Украине. И своим примером показать тем людям, которые боятся обращаться в полицию, что в нашей стране существует закон и правосудие. Поэтому я хочу довести это дело до конца", — прокомментировал DZIDZIO.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как DZIDZIO привел фанов в восторг новым фото. Артист поделился снимком без фирменного атрибута.