DZIDZIO поразил исполнением "Молитвы" с симфоническим оркестром. Видео

Популярный исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) записал "Духовный Гимн Украины" на слова "Боже великий, единый" ("Молитва за Украину") Александра Конисского.

Премьера состоялась в воскресенье, 12 апреля. Видео было опубликовано на YouTube-странице певца (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

DZIDZIO

Отмечается, что "Молитва" была записана исполнена с Молодежным симфоническим оркестром Украины в киевском Доме звукозаписи, единственном месте в Украине, где можно одновременно записать более сотни музыкантов и хористов.

Идея проекта возникла у Михаила Хомы во время работы над Государственным Гимном еще в прошлое Рождество.

DZIDZIO

"В процессе подготовки к проекту "Государственный Гимн Украины" в определенный момент я понял, что должен обязательно записать и "Духовный Гимн Украины". У нас сложилась отличная команда вместе с молодыми талантливыми музыкантами со всей Украины и молитву "Боже великий, единый ..." они выполняли вместе со мной впервые", – рассказал DZIDZIO.

Работа над "Молитвой", как отметил он, завершилась в особый день – на Благовещение.

Режиссером видео стал давний друг Михаила – Владимир Шурубура. Основной локацией была избрана достопримечательность истории и духовности – Софиевский собор (София Киевская).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фронтмен группы "DZIDZIO" Михаил Хома исполнил гимн Украины перед матчем 6-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2020 Украина - Литва в октябре 2019 года.