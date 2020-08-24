DZIDZIO исполнил Гимн Украины на День Независимости в Киеве и поразил сеть

Украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины в центре Киева на День Независимости, официально открыв праздничные мероприятия в столице.

Артист выступил вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади. Видео с мощным выступлением DZIDZIO восхитило пользователей сети (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

О том, как Украина празднует 29-ю годовщину независимости, читайте в материале OBOZREVATEL.

DZIDZIO поразил исполнением Гимна Украины Скриншот видео

Так, артист выступал перед официальным обращением президента Украины Владимира Зеленского к украинцам.

Пользователи сети пришли в восторг от профессионального исполнения и сильного вокала украинского артиста. Ролик распространили в сети, а в комментариях к нему оставили массу комплиментов в адрес Михаила Хомы.

"Браво! Вот как надо исполнять Гимн! Я плакала, у меня просто мурашки по коже", – восхитились пользователи.

Отметим, впервые перед широкой публикой Михаил Хома исполнил Гимн Украины на стадионе "Металлист" в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва" в октябре 2019 года. Тогда его выступление вызвало бурную реакцию у украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее DZIDZIO восхитил сеть исполнением "Духовного Гимна Украины" на слова "Боже великий, единый" ("Молитва за Украину") Александра Конисского.