Звезда супергеройского фильма "Капитан Марвел", 47-летний британский актер Джуд Лоу, станет отцом в шестой раз.

Так, о том, что возлюбленная знаменитости Филиппа Коэн беременна стало известно благодаря снимкам, которые попали в сеть. Отметим, что на фото 32-летняя женщина изображена в свободной одежде, под которым заметен округлившийся живот. К слову, пару заметили на прогулке в Лондоне.

Джуд Лоу

Филиппа Коэн и Джуд Лоу Фото: instagram/marieclairerussia

Для второй супруги актера ребенок станет первенцем. У самого Лоу есть пятеро детей: трое от первого брака с актрисой Сэди Фрост (Рафферти, Руди и Айрис). Также актер стал отцом девочки Софии в 2009 году от Саманты Берк, и девочки Ады от Кэтрин Гардинг в 2015 году.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн

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