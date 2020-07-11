Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Знаменитый итальянский дизайнер Джорджо Армани в субботу, 11 июля, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 86 лет.
Модельер за годы своего творчества обрел славу классика итальянской элегантности – без его вечерних нарядов не обходится ни один светский раут. Самые яркие выходы звезд в платьях от Armani вспоминал OBOZREVATEL.
Джулия Робертс, Каннский кинофестиваль, 2016
Энн Хэтэуэй, Oscar’s 2008
Кейт Бланшетт, Armani Privé, расшитое кристаллами SWAROVSKI, 2014
Кейт Мосс, обложка британского Vogue 2001 года
Леди Гага в Giorgio Armani Prive, 2010
Наоми Уоттс, Oscar’s 2013
Николь Кидман, Oscar’s 2018
Рианна, Грэмми, 2012
Николь Кидман, Каннский фестиваль, 2014
Селин Дион, Oscar’s 2011
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