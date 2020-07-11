Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Алина Мельник Люди 07:05, 11.07.2020

Знаменитый итальянский дизайнер Джорджо Армани в субботу, 11 июля, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 86 лет.

Модельер за годы своего творчества обрел славу классика итальянской элегантности – без его вечерних нарядов не обходится ни один светский раут. Самые яркие выходы звезд в платьях от Armani вспоминал OBOZREVATEL.

Джулия Робертс, Каннский кинофестиваль, 2016

Энн Хэтэуэй, Oscar’s 2008

Кейт Бланшетт, Armani Privé, расшитое кристаллами SWAROVSKI, 2014

Кейт Мосс, обложка британского Vogue 2001 года

Леди Гага в Giorgio Armani Prive, 2010

Наоми Уоттс, Oscar’s 2013

Николь Кидман, Oscar’s 2018

Рианна, Грэмми, 2012

Николь Кидман, Каннский фестиваль, 2014

Селин Дион, Oscar’s 2011

Ранее OBOZREVATEL назвал пять трендов от принцессы Дианы, актуальные в 2020 году.

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