Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Джорджо Армани считается классиком итальянской элегантности.
Знаменитый итальянский дизайнер Джорджо Армани в субботу, 11 июля, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 86 лет.
Модельер за годы своего творчества обрел славу классика итальянской элегантности – без его вечерних нарядов не обходится ни один светский раут. Самые яркие выходы звезд в платьях от Armani вспоминал OBOZREVATEL.
Джулия Робертс, Каннский кинофестиваль, 2016
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Энн Хэтэуэй, Oscar’s 2008
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Кейт Бланшетт, Armani Privé, расшитое кристаллами SWAROVSKI, 2014
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Кейт Мосс, обложка британского Vogue 2001 года
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Леди Гага в Giorgio Armani Prive, 2010
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Наоми Уоттс, Oscar’s 2013
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Николь Кидман, Oscar’s 2018
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Рианна, Грэмми, 2012
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Николь Кидман, Каннский фестиваль, 2014
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
Селин Дион, Oscar’s 2011
Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера
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