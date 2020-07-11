Знаменитый итальянский дизайнер Джорджо Армани в субботу, 11 июля, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 86 лет.

Модельер за годы своего творчества обрел славу классика итальянской элегантности – без его вечерних нарядов не обходится ни один светский раут. Самые яркие выходы звезд в платьях от Armani вспоминал OBOZREVATEL.

Джулия Робертс, Каннский кинофестиваль, 2016

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Энн Хэтэуэй, Oscar’s 2008

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Кейт Бланшетт, Armani Privé, расшитое кристаллами SWAROVSKI, 2014

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Кейт Мосс, обложка британского Vogue 2001 года

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Леди Гага в Giorgio Armani Prive, 2010

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Наоми Уоттс, Oscar’s 2013

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Николь Кидман, Oscar’s 2018

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Рианна, Грэмми, 2012

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Николь Кидман, Каннский фестиваль, 2014

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

Селин Дион, Oscar’s 2011

Джорджо Армани – 86: десять знаменитых платьев культового дизайнера

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