Джордж Клуни поддержал Тома Круза, обматерившего съемочную группу фильма "Миссия невыполнима 7"

Американский актер и режиссер Джордж Клуни поддержал своего коллегу Тома Круза, нецензурно отругавшего съемочную группу фильма "Миссия невыполнима 7". Напомним, что второй был возмущен несоблюдением членами команды антикоронавирусных мер.

Клуни заявил, что полностью понимает эмоции, которые проявил Круз. Ведь, по его мнению, он несет ответственность не только за производство фильма, но и за всю команду. Об этом сообщает издание Deadline.

"Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав. Если производство фильма встанет, многие потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность", – заявил Джордж.

Однако Клуни отметил, что если бы подобное произошло на его съемочной площадке, он бы отреагировал иначе.

"То, как повел себя Круз – просто не в моем стиле, могу только предполагать, как отреагировал бы я. К тому же мы не знаем всех обстоятельств. Может быть, его коллеги уже десять раз нарушали правила до этого", – добавил Клуни.

Стало известно, что Том Круз планирует отправиться в космос ради съемок финальной части фильма "Миссия невыполнима".

Также актер проехался на крыше поезда во время съемок этого фильма.

"Миссия невыполнима" – это серия фильмов-боевиков, состоящая из шести частей, выпущенных с 1996 по 2022 год и основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета – история агента Итана Ханта, которого играет Том Круз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что фильм "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом в главной роли не будут снимать в Украине. Для съемок были найдены более подходящие локации в других странах.