Джордж Клуни был госпитализирован после резкого похудения ради роли в фильме "Полночное небо"

Известный американский актер и режиссер Джордж Клуни был госпитализирован в больницу после того, как сбросил 11 кг для участия в фильме "Полночное небо".

Так, он значительно похудел для роли больного раком астронома Августина Лофтхауса. Однако за четыре дня до начала съемок фильма Клуни попал в больницу с сильными болями в животе. В конечном итоге ему поставили диагноз панкреатит. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Актер рассказал, что на восстановления у него ушло более двух недель, из-за чего он пропустил несколько съемочных дней.

"Я думаю, что слишком старался быстро похудеть и, вероятно, не заботился о себе. Чтобы поправиться, потребовалось несколько недель", – заявил Клуни.

Для этой роли актеру также пришлось отрастить бороду, что не очень понравилось его жене и дочери.

Кадр из фильма "Полночное небо" flipboard.com

"Я отрастил большую уродливую бороду, которая понравилась только моему сыну... А вот жена и дочь были недовольны таким изменениям, потому что найти мое лицо под всем этим беспорядком было очень трудно", – иронично отметил актер.

Джордж Клуни в фильме "Полночное небо" flipboard.com

Что известно о фильме "Полночное небо"

В основу сюжета "Полночного неба" легла книга Лили Брукс-Далтон "Доброе Утро, Полночь", вышедшая в 2016 году. В ней действие разворачивается в 2049 году, когда экипаж звездолета возвращается домой после исследования недавно открытого спутника Юпитера, который, как оказалось, имеет пригодную для дыхания атмосферу и подходящий климат.

Обложка фильма "Полночное небо" techrechard.com

Одновременно с тем на Земле произошла катастрофа, уничтожившая прежний мир. В этом мире где-то на заснеженной арктической станции живет больной раком ученый Августин Лофтхаус, который решает умереть в одиночестве, но перед этим убедить космонавтов не возвращаться.

Помимо Клуни в картине сыграли Фелисити Джонс, Дэвид Ойелоуо и Кайл Чандлер.

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